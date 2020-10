Bourse de Londres : Londres aidée par les espoirs autour d'un vaccin

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en légère hausse jeudi (+0,16%), aidée par l'espoir entourant un possible vaccin contre le coronavirus et le renforcement des mesures d'aide à l'emploi au Royaume-Uni.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 9,15 points à 5.785,65 points.

Le marché britannique a démarré la séance en baisse avant de se ressaisir au cours de la journée et de repasser dans le vert.

"Le rebond de la mi-journée semble lié à une bonne nouvelle concernant les essais du vaccin de l'Université d'Oxford qui pourrait entraîner une solide réponse immunitaire des patients", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs estiment qu'un vaccin sera le seul moyen d'assurer une reprise économique durable et le rebond des secteurs les plus touchés comme le transport et le commerce.

Selon l'analyste, le marché britannique a profité en outre de l'annonce par le ministre des Finances britannique Rishi Sunak d'un renforcement des mesures d'aide pour l'emploi et les entreprises, face aux dégâts de la seconde vague de virus.

Mais la hausse de l'indice britannique est restée modérée.

"Les marché sont encore très inquiets de l'ampleur de la hausse du nombre de cas de Covid-19 et des mesures de restrictions dans le monde mais particulièrement en Europe", note M. Campbell.

IAG GRIMPE (+4,38% à 104,85 pence). Le groupe aérien, propriétaire de British Airways, avait mal démarré la journée dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires en chute de 83% au troisième trimestre et d'une lourde perte opérationnelle avant éléments exceptionnels de 1,3 milliard d'euros. Mais il a fortement rebondi en cours de séance, aidé par les informations sur le vaccin.

UNILEVER EN HAUSSE (+0,38% à 4.721,00 pence) Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques, coté à Londres, a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison notamment d'effets de change défavorables et en dépit d'un impact positif de nouvelles acquisitions.

TRAVIS PERKINS MONTE (+0,90% à 1.230,50 pence). Le fournisseur de matériaux de construction s'est montré optimiste en publiant ses chiffres pour le troisième trimestre et table sur des profits annuels dans le haut des attentes des analystes.

