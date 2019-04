Bourse de Londres : Londres baisse de 0,15% à cause des minières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait un peu de 0,15% mercredi en début de séance, affectée par un repli des valeurs minières.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 11,38 points à 7.458,54 points.

De bons chiffres sur la croissance chinoise ne suffisaient pas à doper le moral des compagnies minières, après l'annonce du géant BHP (-2,52% à 1.861,40 pence) que ses opérations en Australie-Occidentale avaient été affectées par un cyclone tropical qui a réduit la production de minerai de fer.

Dans sa foulée, d'autres poids lourds du secteur perdaient des plumes, comme Rio Tinto (-2,80% à 4.541,50 pence) et Anglo American (-1,26% à 2.148,50 pence).

La plus lourde chute du début de séance était subie par le fournisseur de produits et services aux entreprises Bunzl (-13,13% à 2.216 pence). Le groupe a fait état d'un ralentissement de la croissance de ses revenus au premier trimestre à cause d'une activité décevante aux Etats-Unis.

La livre sterling variait peu en début de séance, les cambistes attendant la publication des données sur l'inflation au Royaume-Uni au mois de mars. Le niveau de la livre joue habituellement sur les valorisations des multinationales britanniques dont la valeur des revenus tirés de l'étranger, une fois convertis en livre sterling, varie en fonction du niveau de cette monnaie.

Parmi les hausses du début de journée figuraient celles du secteur financier, malgré les résultats trimestriels en demi-teinte présentés par les banques américaines depuis le début de la semaine. Parmi les titres qui montaient figuraient les assureurs Aviva (+1,64% à 433,30 pence) et Prudential (+1,32% à 1.771,50 pence), ainsi que les banques RBS (+1,10% à 265,40 pence) et Barclays (+0,76% à 168,68 pence).

