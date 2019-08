Bourse de Londres : Londres baisse de 0,20%, inquiétudes tous azimuts

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait 0,20% mardi en début de séance, inquiète d'une série de crises dont la contestation à Hong Kong, la chute du peso argentin et les tensions commerciales.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 14,62 points à 7.212,10 points.

"Les actifs risqués sont touchés car les investisseurs sont énervés par le conflit à Hong Kong, le crash du peso argentin et les doutes croissants sur la vigueur de l'économie mondiale", a énuméré Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

LES VALEURS DU VOYAGE ET DE LA FINANCE TOUCHEES. Parmi les titres affectés figuraient ceux du groupe aérien IAG (-1,07% à 444 pence) et du géant hôtelier InterContinental Hotels Group (-0,87% à 5.331 pence), tandis que du côté des actions financière Standard Life Aberdeen (-1,121% à 244,40 pence) et St James's Place (-1,18% à 918,60 pence) courbaient l'échine.

ROLLS-ROYCE DECROCHE ENCORE (-2,23% à 735,40 pence). Le motoriste d'avions poursuivait sa série noire boursière, enclenchée la semaine dernière lorsqu'il n'a pu indiquer la date de fin prévue d'un problème sur ses moteurs Trent 1000 équipant le Boeing 787. Lundi, son titre a encore dévissé, après la chute de morceaux d'un de ces moteurs équipant un avion qui venait de décoller de Rome. Mardi, l'agence Moody's a dégradé la note de la dette à long terme de Rolls-Royce et assorti son jugement d'une perspective négative.

TUI TIRE SON EPINGLE DU JEU (+3,40% à 838,20 pence). Le voyagiste échappait aux difficultés du secteur du tourisme après avoir maintenu ses prévisions financières malgré l'impact négatif du clouage au sol de sa flotte de Boeing 737 Max.

pn/jbo/alb