Bourse de Londres : Londres baisse de 0,27% à cause des tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mardi en baisse de 0,27% en raison d'inquiétudes autour des tensions commerciales, du budget italien et du Brexit.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 19,15 points pour terminer à 7.016,85 points.

"Les marchés boursiers ont passé la journée dans le rouge après la forte hausse enregistrée lundi. Parmi les craintes qui ont joué figurent les tensions commerciales sino-américaines, le budget italien et le Brexit", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

"Le président Trump a prévenu que les droits de douane sur les importations chinoises pourraient être augmentés. Cela a douché les espoirs de voir un accord trouvé lors du sommet du G20" en fin de semaine, a ajouté l'analyste.

Ces nouvelles ont déprimé les cours des métaux industriels et, par conséquent, les actions des compagnies minières qui en font commerce, des poids lourds de la cote londonienne: Antofagasta s'est enfoncée de 3,38% à 778,60 pence, Rio Tinto de 2,07% à 3.554 pence et Anglo American de 1,52% à 1.539 pence. Le sidérurgiste Evraz a cédé pour sa part 3,26% à 460,60 pence.

Les spécialistes de l'or ont été frappés de leur côté par un repli des cours du métal jaune, sapés par un renforcement du dollar en cette période d'incertitude pour le marché: Randgold Resources a reculé de 3,22% à 6.248 pence et Fresnillo de 2,60% à 757,60 pence.

Le secteur financier a pâti aussi d'un contexte anxiogène autour du budget italien et du Brexit - avec sur ce front un vote parlementaire à haut risque prévu pour la Première ministre britannique Theresa May le 11 décembre. L'assureur Prudential a cédé 1,37% à 1.553,50 pence, le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen 0,94% à 269,30 pence et la banque RBS 1,64% à 221,60 pence.

Parmi les hausses notables de la journée ont figuré à l'inverse celle de l'embouteilleur Coca-Cola HBC (+4,58% à 2.373 pence), des supermarchés en ligne Ocado (+3,32% à 816 pence) et de la chaîne de magasins de bricolage Kingfisher (+2,30% à 253,80 pence).

