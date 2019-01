Bourse de Londres : Londres baisse de 0,39%, inquiète pour la croissance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait de 0,39% mardi en début de séance, inquiète pour la vigueur de la croissance mondiale.

À 09H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 26,91 points à 6.943,68 points.

"C'est un début poussif sur les marchés européens, au lendemain de l'abaissement des prévisions du FMI pour la croissance mondiale cette année", a expliqué Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Dépendantes de la croissance mondiale pour prospérer, les compagnies minières cotées à Londres perdaient d'autant plus de terrain qu'elles étaient plombées par la publication d'un rapport d'activité de BHP. Le géant anglo-australien n'a pas enchanté en maintenant inchangées ses prévisions de production de minerai de fer et de charbon pour les six mois à venir. BHP perdait ainsi 1,75% à 1.582,80 pence, Rio Tinto 1,32% à 3.879 pence et Glencore 0,79% à 293,70 pence.

Le secteur pétrolier n'était pas mieux orienté, plombé par le repli des cours du brut sur fond d'inquiétude pour la demande: le groupe de services John Wood chutait de 2,08% à 535,80 pence et, du côté des majors, Royal Dutch Shell cédait 1,33% à 2.371 pence et BP 0,54% à 519,30 pence.

Les grandes banques étaient aussi un peu déprimées: Barclays perdait 1,32% à 162,78 pence, RBS 1,24% à 238,80 pence et HSBC 0,88% à 644,30 pence.

Côté hausse, la compagnie aérienne EasyJet se distinguait en décollant de 2,11% à 1.186 pence. Le groupe a fait état de prévisions plutôt rassurantes malgré l'impact négatif de survols de drones à l'aéroport de Gatwick avant Noël et des incertitudes entourant le Brexit.

