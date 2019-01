Bourse de Londres : Londres baisse de 0,48%, inquiète pour le commerce mondial

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait de 0,48% mercredi en début de séance, dans un marché nerveux face au ralentissement économique mondial et à l'absence d'avancée sur le front commercial sino-américain.

Vers 09H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 33,20 points à 6.868,19 points.

Neil Wilson, analyste de Markets.com, a évoqué "la dégradation du sentiment des investisseurs à propos de la croissance mondiale et du commerce".

Parmi les secteurs affectés par cette mauvaise humeur figurait celui du pétrole, dont les cours diminuaient encore. La major Royal Dutch Shell (action "B") perdait 1,41% à 2.301,50 pence et sa concurrente BP cédait 0,90% à 508 pence.

Le secteur industriel était aussi plutôt mal orienté: Melrose Industries perdait 1,18% à 167,45 pence et Rolls-Royce 0,72% à 883,80 pence.

A noter aussi que la montée de la livre sterling depuis le début de la semaine pesait sur un certain nombre de multinationales, dont les revenus tirés de l'étranger sont mécaniquement diminués lorsque la devise britannique s'élève. La livre sterling semble bénéficier de spéculations autour d'un possible report du Brexit qui diminuerait, aux yeux des investisseurs, le risque d'un départ de l'UE sans accord entre Londres et Bruxelles.

Parmi les multinationales cotées à Londres et sensibles aux mouvements des devises, le cigarettier British American Tobacco perdait 1,88% à 2.482 pence et le fabricant de produits d'hygiène Reckitt Benckiser cédait 1,58% à 5.934 pence.

Le groupe de luxe Burberry perdait pour sa part 1,32% à 1.752,50 pence, après avoir présenté des ventes mitigées pour la période cruciale de Noël.

A l'inverse, les deux principales hausses du début de séance profitaient au groupe sidérurgique Evraz (+3,57% à 463,60 pence) et à la compagnie aérienne EasyJet (+1,94% à 1.258,50 pence).

