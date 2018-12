Bourse de Londres : Londres baisse fortement de 1,76% à cause de la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait fortement de 1,76% jeudi en début de séance, dans le sillage de Wall Street et des places financières asiatiques déçues par la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed américaine.

Vers 08H25 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 118,78 points à 6.647,16 points.

Cette ouverture dans le rouge vif intervient "après les lourdes pertes subies à Wall Street, qui connaît son pire mois de décembre depuis la grande récession des années 1930, et celles des Bourses asiatiques dans la foulée", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.

"La raison de ce repli ne tient pas à la décision de la Fed d'augmenter son taux directeur (c'était attendu), mais plutôt à ses prévisions plus sombres pour la croissance et l'inflation en 2019 et au fait qu'elle a réduit à 2 le nombre de hausses de taux prévues pour l'an prochain (contre 3 jusque-là). Cela constitue certes un geste d'assouplissement, mais pas suffisamment pour empêcher le marché de continuer à vendre", ont détaillé les analystes.

Dans ce contexte, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, attendue à 12H00 GMT, pourrait ne pas avoir d'impact majeur sur le marché. Les analystes s'attendent largement à ce qu'elle maintienne inchangé son taux directeur, à 0,75%, prudente sur fond d'incertitudes autour des conditions du Brexit prévu fin mars.

A la Bourse de Londres, le repli était dès lors quasi général dans la matinée. Parmi les principales chutes du début de séance figuraient celles du groupe de croisières Carnival (-4,83% à 4.138 pence), du groupe industriel Melrose (-4,21% à 153,60 pence) et du gestionnaire d'actifs Scottish Mortgage Investment (-3,29% à 461,90 pence) et du constructeur de logements Barratt Developments (-3,20% à 435,80 pence).

Les compagnies minières s'affichaient en nette baisse, les cours des métaux étant déprimés par les inquiétudes autour de l'économie mondiale. Antofagasta fondait de 4,30% à 752,20 pence, BHP de 3,01% à 1.616,80 pence, Anglo American de 3,02% à 1.700 pence, Glencore de 2,96% à 285,70 pence et Rio Tinto de 2,89% à 3.713 pence.

pn/lth