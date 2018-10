Bourse de Londres : Londres baisse un peu en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait légèrement de 0,12% lundi en début de séance, freinée par une certaine inquiétude face à la remontée des taux américains.

A 07H25 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 8,72 points à 7.309,82 points.

Comme les autres marchés européens, celui de Londres subissait l'impact d'une certaine angoisse face à une remontée rapide des taux américains.

Sur le plan des valeurs, l'un des secteurs les plus en difficulté en début de séance était celui du voyage: le groupe aérien IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) cédait 2,09% à 598,60 pence et la compagnie EasyJet perdait 0,83% à 1.198,50 pence.

Le secteur financier était animé par l'annonce du gestionnaire d'actifs Schroders qui a dit discuter d'un possible rapprochement de ses activités de gestion de fortune avec celles de Lloyds Banking Group (LBG), ce que ce dernier a confirmé peu après. Schroders montait de 0,87% à 3.026 pence tandis que LBG reculait de 0,34% à 58,73 pence.

Plusieurs autres banques cédaient du terrain en début de séance, notamment Barclays (-0,80% à 171,56 pence) et Standard Chartered (-0,58% à 602,20 pence).

Côté hausses, le marché était soutenu par un effritement de la livre sterling qui profitait à plusieurs multinationales britanniques, dont les revenus tirés de l'étranger sont dopés, une fois convertis en livre, lorsque cette dernière se déprécie.

Le cigarettier British American Tobacco montait ainsi de 0,53% à 3.442,50 pence et le géant de la restauration collective Compass de 0,41% à 1.601,50 pence.

pn/th