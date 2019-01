Bourse de Londres : Londres bondit de 1,95%, espoir d'apaisement sino-américain

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en forte hausse de 1,95%, dopée par l'espoir d'une entente entre Américains et Chinois pour résoudre leur querelle commerciale.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a grimpé de 133,41 points pour terminer à 6.968,33 points. Il a gagné 0,72% sur l'ensemble d'une semaine rendue turbulente par les rebondissements des discussions politiques autour du Brexit au Royaume-Uni.

"Les marchés mondiaux profitent d'une belle fin de semaine, espérant une avancée dans les négociations commerciales sino-américaines", a expliqué Joshua Mahony, analyste chez IG.

"L'humeur des marchés a été soutenue par la publication d'un article du Wall Street Journal, qui a évoqué des discussions au sein de l'administration américaine à propos d'un allègement possible des droits de douane actuellement imposés sur les importations chinoises", a précisé l'analyste.

L'agence Bloomberg a rapporté en outre que la Chine avait proposé aux Etats-Unis de fortement gonfler ses importations de biens américains pendant six ans, ce qui a embelli d'autant plus l'humeur boursière.

Parfois chahuté cette semaine, le secteur de la gestion d'actifs a été particulièrement dynamique vendredi: Prudential a bondi de 3,73% à 1.503 pence, Hargreaves Lansdown de 3,53% à 1.834,50 pence et Standard Life Aberdeen de 2,78% à 269,70 pence.

Les banques ont aussi passé une belle journée, RBS grimpant de 3,59% à 245,50 pence, Standard Chartered de 3,43% à 623,70 pence, Barclays de 3,42% à 165,86 pence et Lloyds Banking Group de 3,33% à 58 pence.

L'optimisme quant aux discussions sino-américaines a en outre dopé les cours du pétrole et des métaux industriels, soutenant les actions de ceux qui en font commerce: parmi les majors pétrolières, Royal Dutch Shell (action "B") est montée de 2,89% à 2.389 pence et BP de 2,41% à 523,30 pence, tandis que du côté des compagnies minières, Antofagasta s'est élevée de 3,79% à 854,80 pence et Glencore de 2,58% à 297,75 pence.

A noter aussi la bonne performance du BTP qui a confirmé sa très bonne semaine: Barratt Developments s'est solidifié de 3,56% à 535 pence, Persimmon de 3,46% à 2.395 pence et Taylor Wimpey de 3,21% à 167,20 pence.

Les deux seules baisses significatives de la journée ont été subies par le spécialiste de l'or Fresnillo (-1,47% à 887,60 pence), affecté par un repli des cours du métal jaune, et par le supermarché en ligne Ocado (-1,91% à 883 pence).

Le secteur aérien n'a pas été en très grande forme toutefois non plus, en comparaison de la montée d'ensemble de l'indice vedette. Il a souffert de l'avertissement sur résultat publié par Ryanair qui a prévenu d'une intensification de la concurrence tarifaire entre les compagnies.

En conséquence, EasyJet n'a grappillé que 0,26% à 1.172 pence et IAG (compagnies British Airways, Iberia, etc.) que 0,42% à 618,40 pence.

pn/jug