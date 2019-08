Bourse de Londres : Londres chahutée par la guerre commerciale

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en forte baisse de 0,94% lundi matin, toujours chahutée par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, relancée par Donald Trump en fin de semaine dernière.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 69,50 points, à 7.337,56 points.

La place britannique, comme les autres marchés mondiaux, souffrait de la décision des Etats-Unis d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois.

Ce regain de tensions faisait craindre un ralentissement économique mondial et pesait surtout sur le secteur des matières premières, très dépendant de la conjoncture.

"Les valeurs énergétiques et liées aux matières premières devraient rester sous pression, en raison de la baisse des cours" du pétrole et des métaux, souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

LE SECTEUR MINIER SOUFFRAIT de la guerre commerciale, alors que la Chine est le premier importateur au monde de métaux. Anglo American perdait 2,24% à 1.841,80 pence, Antofagasta 3,85% à 813,40 pence, BHP 2,10% à 1.805,20 pence et Rio Tinto 2,83% à 4.262,50 pence.

FRESNILLO BRILLAIT (+2,42% à 625,80 pence). Le producteur d'or profitait de la hausse des cours du métal précieux, qui bénéficiait de son statut de valeur refuge en raison des soubresauts sur les marchés.

OCADO A LA PEINE (-3,97% à 1.160,50 pence). Le distributeur en ligne a annoncé avoir formellement mis sur pied une coentreprise avec la chaîne de magasins Marks and Spencer (-2,69% à 195,60 pence) qui se lance dans commerce alimentaire sur internet au Royaume-Uni. Ce service ne sera toutefois opérationnel qu'en septembre 2020.

JUST EAT SOUS PRESSION (-2,69% à 716,60 pence). Le spécialiste de la livraison de repas et son concurrent néerlandais Takeaway.com ont annoncé avoir trouvé un accord de fusion qui va créer une société valorisée autour de 9 milliards de livres et capable de rivaliser avec le britannique Deliveroo et l'américain Uber Eats.

jbo/juf