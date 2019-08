Bourse de Londres : Londres chute de 2,47%, inquiète des tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a chuté lundi de 2,47%, lésée par les craintes d'une agravation du conflit commercial sino-américain.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des valeurs vedettes a dévissé de 183,21 points à 7.223,85 points.

"Les marchés européens ont été secoués par la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK. "Le fait que la banque centrale chinoise a permis au yuan de crever le plancher des 7 yuans pour un dollar sans intervenir laisse penser que Pékin est sérieux" dans sa confrontation avec Washington, a-t-il ajouté.

LES VALEURS MINIERES S'ENFONCENT. Sensibles à la baisse des cours des métaux industriels sur fond de tensions commerciales, elles ont perdu des plumes à l'instar d'Anglo American (-3,40% à 1.820 pence), Glencore (-2,99% à 235 pence) et Rio Tinto (-2,20% à 4.290 pence).

PRUDENTIAL CHUTE (-5,53% à 1.512 pence). Déjà malmené la semaine dernière, le gérant d'actifs très présent en Chine a cédé du terrain à trois jours de la publication de ses résultats semestriels.

HSBC SURPREND ET PERD DU TERRAIN (-2,99% à 626,80 pence). La banque, elle aussi très active en Chine, a étonné en annonçant le départ immédiat de son directeur général, John Flint, et la suppression de 4.000 emplois face aux nombreux défis à relever entre guerre commerciale, Brexit et taux bas.

MARKS AND SPENCER ET OCADO MAL ORIENTES. La chaîne de grands magasins (-5,15% à 190,65 pence) et le fournisseur de technologies pour la livraison alimentaire (-4,63% à 1.152,50 pence) ont donné quelques précisions sur leur accord de partenariat annoncé à la fin février, mal accueillies par le marché.

FRESNILLO SEULE GAGNANTE (+4,75% à 640 pence). Unique hausse significative de la journée, la compagnie minière spécialiste de l'or et de l'argent a profité de la montée des cours du métal jaune, qui ont atteint un nouveau plus haut niveau en six ans sur fond d'inquiétudes pour la croissance mondiale.

pn/ktr/nas