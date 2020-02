Bourse de Londres : Londres chute de plus de 3%, secouée par le coronavirus

avec baisse de plus de 3%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres creusait ses pertes lundi matin et chutait de plus de 3%, secouée par la propagation de l'épidémie de coronavirus qui gagne désormais l'Europe et risque de plomber l'économie mondiale.

Vers 09H20 GMT, l'indice FTSE 100 des principales valeurs perdait 230,03 points à 7.173,89 points.

Le marché britannique, comme ses homologues européens, souffrait de l'avancée du coronavirus, considéré par la Chine comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949.

L'épidémie a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran.

"Le coronavirus a imprimé sa marque en Europe avec une hausse soudaine du nombre de cas en Italie. Les investisseurs qui pensaient que leurs placements aux Etats-Unis ou en Europe seraient épargnés par les craintes sur le coronavirus doivent changer leur plan", souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Les marchés redoutent en outre que la croissance mondiale en fasse les frais, en affaiblissant la Chine et en compliquant les affaires des grandes entreprises.

"Il est certain que la perturbation de l'activité économique va se traduire par une baisse des résultats des entreprises et des chiffres de croissance plus faibles au premier semestre", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

LE SECTEUR DU VOYAGE DEGRINGOLE en raison des inquiétudes quant à l'impact du coronavirus sur le transport en Europe. La compagnie aérienne EasyJet perdait 11,60% à 1.333,50 pence, le groupe IAG, propriétaire de British Airways, 6,42% à 583,00 pence, le voyagiste TUI 8,72% à 776,80 pence et le croisiériste Carnival 5,35% à 2.849,00 pence.

LE SECTEUR MINIER S'ENFONCE. Ces valeurs sont particulièrement dépendantes de la conjoncture mondiale et de l'économie de la Chine, le premier importateur au monde de métaux. Anglo American lâchait 6,77% à 1.981,20 pence et BHP 5,39% à 1.572,00 pence.

POLYMETAL INTERNATIONAL RESISTE (+0,71% à 1.353,50 pence). Le spécialiste russe des métaux précieux profitait des soubresauts du marché boursier qui poussent les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuge comme l'or.

