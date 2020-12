Bourse de Londres : Londres chute pour la dernière séance de 2020

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres retombait lourdement jeudi à l'ouverture de la dernière séance de l'année, la hausse de la livre pesant notamment sur les multinationales.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs chutait de 1,48% à 6.459,10 points vers 08H50 GMT.

"Les volumes d'échanges ont baissé de manière importante car les courtiers sont en vacances", remarque Naem Aslam, analyste d'Ava Trade.

La livre était en forte hausse jeudi face à un dollar affaibli par le regain d'appétit pour le risque sur les marchés. Elle prenait 0,32% à 1,3663 dollar tandis que l'euro gagnait 0,30% à 0,9001 livre.

Les traders montraient aussi une certaine prudence avant l'entrée en vigueur effective du Brexit à 23H00 GMT après la période de transition d'un an.

Si un vaste accord de libre-échange signé à la veille de Noël évitera une rupture trop abrupte, la libre circulation permettant aux marchandises comme aux personnes de passer sans entrave la frontière prendra fin. Elle devrait entraîner des frictions dans l'importation et l'exportation de biens, ainsi qu'une hausse des coûts pour les entreprises qui pourrait se répercuter sur les prix à la consommation.

MULTINATIONALES Les entreprises tournées vers l'international pâtissent d'une hausse de la livre, qui pèse sur leurs résultats une fois les recettes à l'étranger converties en monnaie britannique. Diageo perdait 2,91% à 2.904,00 pence et Unilever 2,19% à 4.383,00 pence.

TOURISME Les valeurs liées au tourisme, l'un des secteurs les plus dévastés par la pandémie, affichaient la plus grosse dégringolade de l'année. IAG, maison-mère de British Airways, cédait 3,35% à 161,65 pence, et a plongé de 62% en 2020 tout comme le croisiériste Carnival, qui abandonnait jeudi 0,90% à 1.376,50 pence.

