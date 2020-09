Bourse de Londres : Londres craint de nouvelles restrictions face à la pandémie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,71% vendredi, pénalisée par les craintes de nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre la résurgence de la pandémie.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 42,87 points à 6.007,05 points. Sur la semaine écoulée, il a lâché 0,42%.

"Le coronavirus a dominé la séance. De nouvelles mesures de confinement dans le nord (de l'Angleterre, NDLR) et la menace d'autres restrictions à travers le pays ont pénalisé l'indice", en particulier le secteur du tourisme, souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Le gouvernement britannique n'écarte pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre, une "dernière ligne de défense", mais cherche à éviter une telle mesure en multipliant les restrictions locales, selon le ministre de la Santé Matt Hancock.

Les investisseurs ont par ailleurs peu réagi à une légère hausse de 0,8% des ventes au détail en août sur un mois au Royaume-Uni.

LE SECTEUR DU TOURISME SOUFFRE. Ces valeurs seraient particulièrement pénalisées en cas de nouvelles restrictions, qui doucheraient un peu plus les espoirs de reprise rapide du secteur et alors que la demande est plus faible qu'espéré dans le transport aérien. IAG, propriétaire de la compagnie aérienne British Airways, a perdu 14,60% à 110,55 pence et le groupe hôtelier InterContinental Hotels 4,48% à 4.137,00 pence.

SAINSBURY'S PROGRESSE (+2,01% à 195,00 pence). Le numéro deux britannique des supermarchés a profité d'informations de presse indiquant que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky avait pris une participation de 3% au capital.

LONDON STOCK EXCHANGE EN HAUSSE (+1,33% à 8.960,00 pence). L'opérateur boursier britannique a annoncé être entré en négociations exclusives avec Euronext pour lui vendre la Bourse de Milan.

PEARSON RECULE (-1,17% à 498,70 pence). Un tiers des actionnaires du spécialiste des services éducatifs ont voté contre la rémunération du nouveau directeur général Andy Bird, qui doit recevoir 7,4 millions de livres (8,1 M EUR).

jbo/dga