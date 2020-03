Bourse de Londres : Londres de nouveau en baisse à l'ouverture

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était en baisse mardi en début de séance, les autorités britanniques ayant ordonné de nouvelles réductions de l'activité au Royaume-Uni pour freiner la propagation du coronavirus alors que l'Europe ferme ses frontières.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs reculait de 1,41% à 5.078,54 points vers 09H00 GMT.

"Les marchés partent en fumée tandis que les statistiques économiques infectées par le coronavirus affluent", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le gouvernement britannique a demandé lundi au public d'éviter tout "contact social" et déplacement "non essentiel", en favorisant le télétravail et en cessant de fréquenter pubs et théâtres, pour limiter la propagation du nouveau coronavirus qui a désormais fait plus de 50 morts au Royaume-Uni.

AVIVA (-4,70% à 239,00 pence) L'assureur dit qu'il est encore trop tôt pour "estimer l'impact potentiel du coronavirus sur notre performance financière" tout en affirmant être bien capitalisé.

COMPASS (-22,57% à 868,40 pence) Le géant britannique de la restauration collective, Compass, a abaissé mardi ses prévisions de résultat à cause de l'épidémie de coronavirus qui paralyse l'économie, et notamment ses clients dans le sport ou l'enseignement.

ANTOFAGASTA (+9% à 676,40 pence) Le groupe minier a enregistré en 2019 une production de cuivre "record" et se dit "en bonne position" pour traverser l'épidémie de coronavirus.

