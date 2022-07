Londres déclare un "incident majeur" alors que les incendies se multiplient dans un contexte de canicule record.

La London Fire Brigade a déclaré avoir déployé des dizaines de camions de pompiers sur plusieurs incendies dans et autour de la ville, dont trente sur un feu d'herbe dans l'est de Londres. Des images télévisées ont montré un brasier engloutissant plusieurs maisons.

"Les pompiers continuent de répondre aux besoins de nos communautés, mais déclarer un incident majeur nous permet de concentrer nos ressources", a déclaré la brigade.

La Grande-Bretagne a enregistré la température la plus élevée de son histoire, dépassant pour la première fois les 40°C (104°F), alors que la vague de chaleur qui frappe l'Europe s'intensifie, brûlant les champs et endommageant les pistes d'aéroport et les voies ferrées.

"C'est critique : @LondonFire est sous une immense pression. Veuillez être en sécurité", a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan, sur Twitter,