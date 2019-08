Bourse de Londres : Londres dégringole, secouée par les vives tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé sur une chute de 2,34% vendredi, secouée par la décision surprise du président américain, Donald Trump, de taxer davantage de produits chinois importés, relançant ainsi la guerre commerciale.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 177,81 points, à 7.407,06 points. Sur la semaine écoulée, il a reculé de 1,88%.

"Les espoirs de résolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont été douchés une fois de plus" et "il semble que cette fois, des promesses de discussion ne suffisent pas à éviter la mise en place de droits de douane", souligne Joshua Mahony, analyste chez IG.

LE SECTEUR MINIER DÉGRINGOLE. La guerre commerciale pourrait affecter encore plus la croissance mondiale, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le commerce de métaux, très dépendant de la conjoncture. Parmi ces titres, Antofagasta a perdu 6,25% à 846,00 pence, BHP 4,76% à 1.844,00 pence, Glencore 4,79% à 242,25 pence et Rio Tinto 3,37% à 4.386,50 pence.

RBS CHUTE LOURDEMENT (-6,54% à 202,90 pence). La banque a vu son bénéfice net bondir au deuxième trimestre et a choisi de récompenser ses actionnaires. Mais le marché a retenu davantage la difficulté qu'aura RBS à atteindre ses objectifs de rentabilité, en raison notamment des incertitudes du Brexit.

IAG S'ENVOLE (+8,39% à 448,20 pence). Le propriétaire des compagnies aériennes British Airways et Iberia a profité de solides résultats trimestriels en dépit d'une concurrence vive dans le secteur en Europe.

