Bourse de Londres : Londres démarre nettement en territoire positif

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a démarré nettement en territoire positif mardi, ignorant des statistiques sur un marché du travail qui se détériore et une progression de la précarité, et avant des chiffres sur le produit intérieur brut mercredi.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 1,78% à 6158,211 points vers 08H00 GMT.

"Le FTSE ignore de terribles nouvelles sur l'emploi et les indices européens suivent le Dow Jones à la hausse", qui a pris 1,30% lundi, a commenté Connor Cambell, analyste de Speardex.

Le nombre de personnes employées au Royaume-Uni a chuté de 730.000 entre mars et juillet, sa pire dégringolade depuis la crise financière de 2009, tandis que la pauvreté et la précarité progressent à cause de la pandémie, a indiqué mardi l'ONS.

En outre, parmi les personnes qui ne travaillaient pas en juin à cause de la maladie Covid-19, 300.000 ne recevaient aucune rémunération, et début juillet, 2,7 millions de personnes étaient inscrites pour recevoir des indemnités de chômage ou de bas revenus ("claimant count"), un chiffre qui a plus que doublé depuis mars.

INTERCONTINENTAL (+4,71% à 4.1494,00 pence) Le groupe hôtelier est tombé dans le rouge au premier semestre à cause de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture d'une majorité de ses chambres pendant le confinement minant ses recettes. Les investisseurs ont toutefois été encouragés par des déclarations du patron du groupe sur les prémices d'une reprise.

IAG (+4,86 à 211,50 pence) Le groupe aérien, maison mère de British Airways, se situait en haut du tableau, en pleine période de vacances d'été, générant des espoirs de reprise.

POLYMETAL (-2,21% à 1968,50 pence). Le groupe de métaux précieux, qui a bénéficié ces derniers temps du statut de valeur refuge de l'or, chutait en bas de la cote sur des prises de bénéfices à la suite d'un léger repli du métal jaune.

ved/lth