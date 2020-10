Bourse de Londres : Londres déprimée par les restrictions dans la capitale

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse jeudi dans la foulée de nouvelles restrictions à l'activité imposées dans la capitale britannique après celles édictées en France et en Allemagne.

L'indice FTSE des principales valeurs a dégringolé de 1,73% à 5.832,52 points, poursuivant une semaine orientée à la baisse et suivant la tendance des autres places européennes.

"L'indice FTSE est frappé par la seconde vague de Covid-19 qui atteint Londres", remarque Joshua Mahony, analyste du courtier en ligne IG.

Les réunions privées à l'intérieur sont désormais interdites à Londres et dans plusieurs autres zones d'Angleterre.

Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a décrété un couvre-feu total d'au moins quatre semaines à Paris et dans sa région, et dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne.

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé parallèlement de nouvelles mesures plus restrictives en raison d'un nombre record de cas en Allemagne et de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Europe, jugée "très préoccupante" par la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

AERIEN : la compagnie irlandaise Ryanair a fait savoir jeudi qu'elle allait de nouveau réduire ses capacités de vols au regard de la pandémie de Covid-19 et de la chute du trafic, et les faire passer cet hiver à 40% de leur niveau de l'an passé contre 60% initialement prévu pour la période. L'action a perdu 4,30% à 11,79 euros à la Bourse de Dublin.

Elle a entraîné dans sa chute le reste du secteur, notamment IAG (-2,54% à 95,76 pence), et Easyjet (-3,28% à 480,50 pence), minés par la perspective de plus amples réductions de l'activité et du trafic dans un secteur traversant déjà une grave crise.

MARSTON'S (-1,43% à 44,20 pence) : la chaîne britannique de pubs va licencier 2.150 personnes en raison des pertes de revenus engendrées par la pandémie de Covid-19 et tandis que de nouvelles restrictions voire fermetures obligatoires s'imposent aux bars à travers le pays.

