Bourse de Londres : Londres déprimée par les tensions sino-américaines

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en baisse jeudi à la suite d'un regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis, ce qui éloigne la perspective d'un accord commercial rapide entre les deux puissances.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs, qui comprend un grand nombre de multinationales, cédait 0,52% à 7.391,55 points vers 09H00 GMT.

"L'optimisme des derniers jours s'est évanoui", sur les marchés asiatiques et européens, "après que le président Trump a signé le texte de loi soutenant les manifestants à Hong Kong", car "la Chine pourrait répliquer", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Pékin a réagi avec colère jeudi à la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, qualifiant ce texte "d'abomination absolue" et menaçant Washington de représailles, en pleine guerre commerciale entre les deux pays.

Le FTSE 250, indice élargi plus représentatif des valeurs centrées sur l'économie britannique, continuait quand à lui son ascension (+0,17%), au plus haut depuis plus d'un an, dopé par les sondages qui donnent Boris Johnson gagnant aux élections législatives de décembre.

Le Premier ministre conservateur a promis de faire adopter au Parlement d'ici fin janvier son accord de Brexit avec Bruxelles s'il obtient une majorité, ce qui rassure les marchés après trois ans et demi d'incertitudes sur ce processus.

En outre, une victoire des conservateurs éloignerait la perspective d'un gouvernement travailliste au programme très à gauche et redouté par les investisseurs.

"Le FTSE 100 est retombé sous les 7.400 points (...), la livre en hausse pèse sur les multinationales", remarque par ailleurs Neil Wilson, analyste du site Markets.Com.

La livre prenait 0,14% à 1,2942 dollar et cotait 85,14 pence pour un euro.

- OCADO était stable à 1.166,00 pence. Le groupe de livraison alimentaire a annoncé un sixième centre de traitement des commandes au Royaume-Uni dans le cadre de son plan de croissance.

- VIRGIN MONEY (+21,71% à 174,50 pence) bondissait à la suite de bons résultats trimestriels.

- MULTINATIONALES Des sociétés pétrolières et minières reculaient à cause des craintes pour le commerce mondial et de la vigueur de la livre par rapport aux autres devises, notamment le dollar, ce qui pèse mécaniquement sur leurs recettes une fois converties en monnaie britannique. BP perdait 0,35% à 487,65 pence et Antofagasta 1,77% à 889,20 pence.

