Bourse de Londres : Londres dévisse de 1,32%, inquiète du Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait fortement de 1,32% mercredi en début de séance, inquiète des soubresauts politiques britanniques autour du Brexit et après la chute des indices boursiers à Wall Street.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 92,69 points à 6.930,11 points.

La Première ministre Theresa May a été affaiblie mardi par plusieurs défaites parlementaires, au moment où s'est ouvert le débat à la Chambre des communes sur l'accord sur le Brexit qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Un vote crucial des députés britanniques est prévu le 11 décembre mais les prévisions sont sombres pour Mme May.

Un refus du Parlement d'approuver ce texte provoquerait un regain d'incertitudes politiques, tant autour du Brexit que de la survie du gouvernement conservateur, ce que le marché n'apprécie pas.

La mauvaise humeur des investisseurs s'inscrivait en outre dans le cadre plus mondial des inquiétudes entourant le commerce international - autour de la querelle sino-américaine notamment -, et de craintes pour la croissance aux Etats-Unis. Ces deux facteurs ont fait chuter de plus de 3% les marchés boursiers à Wall Street mardi.

In fine, le secteur financier était particulièrement mal orienté mercredi matin à Londres: le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown chutait de 4,83% à 1.883,50 pence, le gestionnaire d'actifs Scottish Mortgage Investment de 3,22% à 483,50 pence, la banque Barclays de 2,60% à 154,98 pence et le gérant de fortune St James's Place de 2,48% à 1.002,50 pence.

Les valeurs de la distribution étaient largement dans le rouge également: l'enseigne Marks and Spencer perdait 2,33% à 281,30 pence, le distributeur en ligne Ocado 2,29% à 811 pence et le groupe de magasins de bricolage Kingfisher 2,15% à 231,60 pence.

Autre facteur pesant négativement sur le marché, les prix du pétrole baissaient à la veille d'une réunion des pays exportateurs de l'Opep qui doivent discuter d'une éventuelle réduction de leur production pour soutenir les cours. Le groupe de services pétroliers John Wood cédait 2,39% à 637,40 pence et la major Royal Dutch Shell (action "B") 1,83% à 2.417 pence.

Seule hausse significative du début de séance, le groupe pharmaceutique Shire montait de 2,67% à 4.671,50 pence. Les actionnaires du japonais Takeda ont approuvé l'acquisition de Shire pour quelque 46 milliards de livres (51,5 milliards d'euros) au cours actuel et les actionnaires du groupe irlandais doivent se prononcer à leur tour dans la journée.

pn/jbo/jul