Bourse de Londres : Londres dopée par la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a commencé la séance de mardi en forte hausse, dopée par les nouvelles mesures annoncées par la Réserve fédérale américaine.

L'indice FTSE-100 bondissait de 2,48% à 6.215,29 points vers 07H50 GMT.

"La Fed arrive à la rescousse. Sortez et achetez", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La Banque centrale américaine a lancé lundi son programme de prêts aux entreprises de taille moyenne qui doit venir compléter le dispositif d'aide du gouvernement fédéral de lutte contre l'impact de la pandémie de Covid-19.

L'institut d'émission a aussi annoncé qu'il commencerait dès mardi à permettre l'accès à un autre de ses programmes d'aide, qui prévoit l'achat de jusqu'à 750 milliards de dollars d'obligations d'entreprises.

"Le fait que la Fed achète de la dette d'entreprise veut dire que ces dernières auront des responsabilités moindres vis à vis de leurs créanciers et un risque de faillites nettement réduit", ce qui encourage les investisseurs à acheter des titres, ajoute Mme Ozkardeskaya.

ASHTEAD (+12,2% à 2.714,00 pence). Le groupe de location d'équipements industriels et de chantier a publié des résultats annuels jugés bons par le marché: "Ashtead a traversé la pandémie avec aplomb" juge ainsi Richard Hunter, analyste de Interactive Investor.

TOURISME. Les valeurs du secteur, parmi les plus frappées par l'impact du confinement, étaient en nette hausse, bénéficiant des espoirs pour le redémarrage de l'économie et la saison estivale: le croisiériste Carnival prenait 7,78% à 1.357,50 pence, le groupe aérien IAG 6,91% à 283,00 pence et la compagnie Easyjet 6,23% à 815,20 pence.

ved/jbo/sl