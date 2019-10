Bourse de Londres : Londres en baisse, craintes sur l'accord de Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en baisse vendredi, les investisseurs retrouvant une certaine frilosité face aux difficultés s'annonçant pour le gouvernement britannique afin de faire adopter son accord de Brexit.

L'indice FTSE 100 cédait 0,44% à 7.150,79 points vers 07H30 GMT.

"Malgré tout l'optimisme ayant entouré l'annonce de l'accord de Brexit, il reste des obstacles importants avant son adoption au Parlement", remarque Michael Hewson, de CMC Markets.

Il rappelle que "celui qui avait été négocié par Theresa May" la précédente dirigeante britannique, "a été rejeté trois fois, et au moins elle avait une majorité" à la Chambre des Communes.

De retour à Londres après avoir trouvé sur le fil un accord sur le Brexit avec les 27, le Premier ministre Boris Johnson va s'atteler vendredi à la difficile tâche de convaincre les membres du Parlement britannique de l'adopter.

La Chambre des communes doit se réunir samedi pour une séance exceptionnelle, mais Boris Johnson, arrivé au pouvoir fin juillet, ne dispose plus que de 288 élus dans son camp, là où il aura besoin de 320 voix.

S'il échouait à obtenir un vote favorable, le Premier ministre serait contraint de demander à Bruxelles un nouveau report de trois mois du Brexit, en vertu d'une loi votée début septembre.

L'ensemble des marchés européens était aussi frappé de morosité face à des chiffres décevants sur la croissance chinoise, qui font craindre pour la croissance mondiale.

La croissance chinoise a fortement ralenti à 6% sur un an au troisième trimestre, au moment où la guerre commerciale avec Washington s'intensifiait, alors qu'elle était de 6,2% pour le deuxième trimestre.

EFFET HONG KONG

Le groupe hôtelier britannique InterContinental a dévoilé vendredi des recettes par chambre en légère baisse sur un an au troisième trimestre, notamment à cause des troubles politiques à Hong Kong. Son titre chutait de 2,05% à 4.640,00 pence, l'un des plus gros reculs de la cote.

MOTUS

La Bourse de Londres, le London Stock Exchange (LSE), a également dévoilé ses recettes trimestrielles, en hausse de 12% à 587 millions de livres, rappelant son projet de fusion en cours avec Refinitiv, la société de services et d'informations financières. En revanche, pas un mot sur l'offre de rachat de la Bourse de Hong Kong (HKEX), froidement rejetée par le LSE le mois dernier.

BANQUES

Les investisseurs scruteront la semaine prochaine les principales banques britanniques, qui commenceront à annoncer leurs résultats trimestriels: Barclays prenait 0,88% à 165,44 pence, Royal Bank of Scotland 1,85% à 236,50 pence, mais HSBC abandonnait 0,68% à 602,30 pence.

ved/jbo/jul