Bourse de Londres : Londres en baisse, pâtit d'une livre forte

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en légère baisse mardi après un long week-end au Royaume-Uni, les valeurs de multinationales pâtissant notamment de la vigueur de la livre.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs cédait 0,68% à 5.922,86 points vers 07H45 GMT.

"Le FTSE dérive à la baisse après le long week-end et s'éloigne un peu plus de la barre des 6.000 points" remarque Connor Campbell, analyste de Spreadex.com.

L'indice est en baisse de 21% environ depuis le début de l'année, à la traîne de la Bourse de Paris, de Francfort ou de Milan.

MULTINATIONALES Les valeurs dont l'activité est générée essentiellement hors du Royaume-Uni et notamment aux Etats-Unis pâtissaient de la vigueur de la livre face au billet vert, qui diminue mécaniquement la valeur des recettes générées en dollar. Le groupe publicitaire perdait ainsi 3,87% à 620,60 pence, la banque HSBC 2,484% à 321,95 pence, et Intercontinental Hotels Group 1,45% à 4.342,00 pence.

AVIATION Le motoriste Roll-Royce (7,38% à 223,30 pence) et le groupe aérien IAG continuaient de pâtir de perspectives de plus en plus sombres pour le transport aérien mondial, avec la remontée des cas de virus et de nouvelles restrictions imposées aux voyages à travers le monde.

MINIERES Les valeurs du secteur profitaient de la bonne tenue des cours du cuivre et de l'or et cotaient en tête du tableau: Fresnillo prenait 4,17% à 1.317,00 pence, Glencore 2,81% à 173,94 pence et Polymetal 1,97% à 2.068,00 pence.

ved/lth