Bourse de Londres : Londres en baisse sur des prises de bénéfices

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en légère baisse mardi sur des prises de bénéfices après s'être envolée la veille grâce aux espoirs sur l'arrivée prochain d'un vaccin contre le Covid-19.

Le FTSE 100 cédait 0,34% à 6.399,31 points vers 08H45 GMT.

L'enthousiasme qui a suivi l'annonce qu'un deuxième vaccin était efficace à plus de 90% lors de tests cliniques retombait un peu mardi.

"Malgré tout l'optimisme sur les différents candidats vaccin, le fait est qu'aucun ne sera disponible pour effacer les problèmes auxquels nous faisons face maintenant à l'heure où nous entrons dans un long et difficile hiver", entre confinements, crise économique et mortalité en forte hausse, remarque Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Après Pfizer/BioNTech la semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi que son vaccin était efficace à 94,5% et qu'elle comptait en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.319.561 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles et le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe avec près de 52.000 décès.

EASYJET (-4,14% à 745,40 pence) La compagnie aérienne est tombée dans le rouge pour la première fois, à cause de la pandémie de Covid-19, avec une perte de plus d'un milliard de livres sur l'ensemble de son exercice décalé.

IMPERIAL BRANDS (+2,28% à 1.434,50 pence) Le groupe de tabac a publié un bénéfice net annuel en hausse de près de 50% sur un an malgré la pandémie mais essentiellement à cause de moindres charges d'amortissements et coûts administratifs.

ved/etr