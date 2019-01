Bourse de Londres : Londres en forme avant un vote crucial sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait du terrain mardi matin (+0,58%), soutenue par des mesures de soutien à l'économie en Chine et dans l'attente d'un vote crucial dans la soirée du Parlement britannique sur le Brexit.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 39,85 points à 6.894,87 points.

Le marché reprenait des forces à quelques heures du vote des députés britanniques sur l'accord négocié entre Londres et Bruxelles, dont le résultat est attendu après la clôture de la place londonienne, après 19H00 GMT.

La livre, baromètre de l'humeur des investisseurs vis-à-vis du Brexit, restait ferme "malgré les attentes d'une défaite de la Première ministre Theresa May", soulignent les analystes chez Accendo Markets.

"La question n'est pas de savoir si la Première ministre May va perdre, mais plutôt quelle va être l'ampleur du revers", ajoutent-ils.

Les actifs britanniques pourraient connaître un regain de volatilité en cas de rejet par le Parlement de l'accord qui ne ferait qu'entretenir l'incertitude sur les conditions de sortie de l'UE.

Le marché londonien profitait pour l'heure de meilleures nouvelles en provenance de Chine, au lendemain d'une séance difficile du fait de données inquiétantes concernant la balance commerciale du pays.

Les investisseurs ont accueilli favorablement "les nouvelles mesures de soutien à l'économie, avec des baisses d'impôts et un soutien ciblé aux industries affectées par le ralentissement économique", selon Accendo Markets.

Logiquement, le secteur minier relevait la tête, bénéficiant de toute information rassurante sur la Chine, le premier importateur de métaux au monde. Anglo American prenait 1,50% à 1809,20 pence, Antofagasta 1,69% à 828,20 pence, BHP 1,25% à 1.616,00 pence et Rio Tinto 1,74% à 3.928,00 pence.

De même, nombre de valeurs financières étaient plébiscitées par les investisseurs, profitant du regain d'optimisme du marché. La banque Lloyds Banking Group gagnait 0,56% à 55,85 pence, l'opérateur boursier London Stock Exchange 1,96% à 4.476,00 pence, le gérant d'actifs Schroders 1,12% à 2.627,00 pence et son homologue Prudential 1,11% à 1.456,50 pence.

La distribution était bien orientée, alors que l'enseigne de mode en ligne Boohoo a relevé ses objectifs annuels après une bonne fin d'année 2018. L'enseigne de vêtements Next engrangeait 1,36% à 4.712,00 pence et la chaîne de magasins Marks and Spencer 1,59% à 281,30 pence.

Le groupe de construction Persimmon souffrait (-0,63% à 2.215,00 pence) après la publication de chiffres d'activité encourageants pour 2018 mais qui interviennent au lendemain d'une nette hausse du cours.

jbo/jul