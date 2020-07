Bourse de Londres : Londres en forte baisse, déprimée par le PIB

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en forte baisse mardi (-1,13%), les investisseurs réagissant notamment aux chiffres décevants du produit intérieur brut.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs cédait 69,96 points à 6.106,23 points vers 07H45 GMT.

"Les actions ouvrent en baisse après le PIB britannique qui a déçu", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le produit intérieur brut a chuté de 19,1% au Royaume-Uni de mars à mai comparé à la période de décembre à février, à cause de l'impact du nouveau coronavirus, avec un maigre rebond de 1,8% en mai qui a déçu les analystes et compromet les espoirs d'une reprise rapide.

OCADO (-3,07% à 1.970,50 pence) Le groupe de livraison d'épicerie a divisé sa perte avant impôts par plus de trois à 40,6 millions de livres sur un an au premier semestre et enregistre une envolée de 27% de ses ventes de détail grâce à un afflux de demande depuis le confinement instauré pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

BOOHOO (-3,32% à 1,965,50 pence) Le distributeur de vêtements continuait de plonger en Bourse à la suite d'accusations selon lesquelles il aurait recours à des fournisseurs chez qui les conditions de travail et de paie seraient illégales. Son titre a dégringolé de 21% depuis le début de la semaine et de 26% depuis le début de l'année.

HALMA (-5,81% à 2.158,00 pence) La société de technologie d'assurance vie était en queue de l'indice FTSE après la publication de ses résultats annuels.

