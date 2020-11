Bourse de Londres : Londres en forte hausse avant l'élection américaine

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en forte hausse mardi, les marchés se focalisant sur l'élection présidentielle américaine et la vigueur de la livre soutenant les valeurs centrées sur l'économie nationale.

L'indice FTSE-100 prenait 1,46% à 5.737,83 points vers 08H50 GMT.

Les marchés européens ont ouvert en hausse dans la foulée de la progression de Wall Street la veille, la livre rebondissant après le terrain perdu lundi, ce qui favorisait les valeurs centrées sur le marché britannique. Une livre forte rend les achats de bien importés moins chers.

"Si le candidat démocrate Joe Biden dispose d'une avance claire dans les sondages, et d'une légère avance dans les sondages sur les Etats clé" face au président républicain Donald Trump, "la principale inquiétude réside dans un résultat incertain ou contesté", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets, à propos de l'élection américaine.

BTP: Les valeurs du secteur bénéficiaient du rebond de la livre et du fait que les chantiers vont pouvoir continuer durant le nouveau confinement en Angleterre. Taylor Wimpey prenait 4,88% à 113,90 pence, Barratt 3,50% à 512,20 pence et Persimmon 2,92% à 2.396,00 pence.

ASSSOCIATED BRITISH FOOD (-1,60% à 1.694,50 pence): La maison mère de la chaîne de vêtements bon marché Primark a publié des résultats divisés quasiment par deux pour son exercice achevé en septembre mais prévoit "des ventes et bénéfices plus élevés l'an prochain". Ses ventes devraient s'inscrire en recul au premier semestre sur un an à cause de la pandémie de Covid-19 et notamment du nouveau confinement. La veille, elle avait annoncé prévoir un manque à gagner de ventes de 375 millions de livres à cause du nouveau confinement en Angleterre, qui démarre jeudi pour quatre semaines, et des restrictions à l'activité sur ses autres marchés.

BAT (+0,61% à 2.478,00 pence): Le groupe de tabac a acheté une société de substituts à la nicotine au groupe Dryft pour un montant non communiqué, soulignant que c'est un segment de marché en forte croissance aux Etats-Unis.

