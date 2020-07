Europe : Londres en hausse après l'accord européen

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait du terrain mardi en début de séance (+0,51%), portée par l'accord européen sur un plan de relance et l'espoir entourant des projets de vaccin contre le Covid-19.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 31,84 points à 6.293,36 points.

"L'optimisme sur un vaccin et l'accord sur la relance en Europe mettent les marchés de bonne humeur mardi", résume Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Au terme d'un long et laborieux sommet de quatre jours, l'UE a arraché tôt dans la matinée un accord sur un plan massif de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie de l'UE après la crise du coronavirus.

Par ailleurs, les investisseurs ont été rassurés lundi par des nouvelles encourageantes sur l'efficacité d'un vaccin développé par l'université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca.

"Un vaccin est le moyen le plus sûr et le plus rapide et peut-être le seul de renouer avec la croissance économique d'avant le coronavirus et avec la normalité", souligne Mme Cincotta.

LE SECTEUR DU TOURISME EN HAUSSE. Ces valeurs, qui auraient tout à gagner d'un retour à la normale rapide après la pandémie, profitaient de l'optimisme du marché à propos d'un possible vaccin. Le groupe aérien IAG gagnait 5,12% à 221,80 pence et Whitbread, propriétaires hôtels Premier Inn, 2,85% à 2.345,00 pence.

TED BAKER BONDIT (+11,54% à 78,75 pence). La chaîne d'habillement a annoncé que ses ventes en ligne avaient grimpé plus que prévu lors de la période de 12 semaines achevée mi-juillet, ce qui rassurait sur l'activité du groupe après une récente levée de fonds pour survivre à la pandémie.

GVC CHUTE (-7,39% à 807,60 pence). Le groupe de paris a indiqué mardi que les autorités fiscales britanniques avaient élargi leur enquête qui visait jusque là son activité de jeux en ligne en Turquie, cédée fin 2017.

jbo/sl