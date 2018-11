Bourse de Londres : Londres en hausse après les progrès sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait du terrain jeudi matin (+0,60%), grâce au secteur des matières premières et au lendemain de la validation par Londres d'un projet d'accord sur le Brexit.

Vers 08H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 41,98 points à 7.075,77 points.

Le marché suivait de près les développements politiques au Royaume-Uni après l'aval donné par le gouvernement britannique mercredi soir au projet d'accord sur le Brexit, qui suscite un grand scepticisme dans le camp conservateur.

La livre hésitait sur la direction à suivre, signe de la prudence du marché alors que le secrétaire d'État britannique pour l'Irlande du Nord a démissionné.

"L'accord sur le Brexit est fragile par nature et cela désoriente un peu les investisseurs puisque si Theresa May est poussée à la démission, les issues les plus probables seront un Brexit sans accord ou pas de Brexit", souligne Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.

La Bourse de Londres profitait dans l'immédiat de la certaine stabilité de la livre, puisque toute hausse de la devise est au contraire défavorable aux multinationales cotées sur le marché britannique et réalisant une bonne partie de leur activité à l'étranger dans d'autres monnaies.

Parmi ces valeurs, le cigarettier British American Tobacco (BAT) prenait 1,17% à 2.851,00 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,41% à 924,00 pence.

Le principal soutien pour le marché provenait du secteur des matières premières, à commencer par les valeurs minières. Antofagasta gagnait 2,84% à 783,40 pence et Anglo American 2,77% à 1.686,40 pence.

Les compagnies pétrolières étaient en hausse au lendemain de la tentative de rebond des cours du brut. BP prenait 1,07% à 517,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,25% à 2.400,00 pence.

Le groupe postal Royal Mail était recherché (+0,98% à 351,40 pence), après avoir subi une baisse de ses profits au premier semestre mais confirmé ses objectifs annuels.

Enfin, coté en dehors du FTSE-100, le constructeur de voitures de luxe Aston Martin chutait lourdement (-5,50% à 1.523,20 pence) après avoir pourtant publié des résultats en forte hausse au troisième trimestre.

jbo/tho