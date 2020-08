Bourse de Londres : Londres en hausse après les records de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en forte hausse de 1,46% lundi dans les premiers échanges, portée par les nouveaux records battus à Wall Street.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 87,52 points à 6.089,41 points.

Le marché britannique entamait tambour battant la semaine après les plus hauts historiques atteints vendredi par le Nasdaq et le S&P 500 à la Bourse de New York, grâce aux valeurs technologiques et à des indicateurs économiques.

Pour le reste, "la semaine démarre avec un agenda économique presque vide mais des rendez-vous importants vont occuper les marchés plus tard cette semaine", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Les investisseurs suivront notamment la publication des PIB pour l'Allemagne et les Etats-Unis, ainsi que la réunion de banquiers centraux de Jackson Hole avec un discours du président de la banque centrale américaine Jerome Powell.

BT GRIMPE (+7,71% à 109,65 pence). L'opérateur télécoms était recherché par les investisseurs dans la foulée d'une information de Sky News révélant que le groupe craint de faire l'objet d'une offre de rachat après avoir vu son cours de Bourse tomber à son plus bas niveau en plus d'une décennie.

BALFOUR BEATTY EN HAUSSE (+1,10% à 238,20 pence). Une coentreprise entre le groupe de construction britannique et un conglomérat asiatique a décroché un contrat de 1,27 milliard de livres pour l'agrandissement du Terminal 2 de l'aéroport de Hong Kong.

WETHERSPOON PROGRESSE (+0,82% à 982,00 pence). La chaîne de pubs a annoncé que ses ventes à données comparables étaient en baisse de 16,9% pour la période de début juillet, date de la réouverture des établissements, à mi-août. Elle explique toutefois que son activité a rapidement rebondi grâce au programme de subvention de repas aux restaurants par le gouvernement et à l'ouverture de davantage de tables en extérieur.

FRASERS GROUP GRIMPE (+1,15% à 350,40 pence). Le spécialiste de la distribution, qui possède les magasins House of Fraser et l'enseigne Sports Direct, a annoncé le rachat d'une partie des activités de la chaîne en faillite d'articles de sport et clubs de gym DW Sports.

jbo/sl