Bourse de Londres : Londres en hausse avant des indicateurs d'activité

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,81% mardi matin, avant des indicateurs d'activité dont elle espère qu'ils confirmeront le rebond de l'économie après des semaines de confinement

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 50,70 points à 6.295,32 points.

Le marché britannique se relançait, après avoir reculé la veille en raison de craintes sur une deuxième vague de la pandémie.

"L'attention du marché se tourne vers les indices PMI qui seront publiés au Royaume-Uni, en zone euro et aux Etats-Unis et devraient en dire plus sur la reprise économique", souligne Fiona Cincotta, analyste chez Gain Capital.

L'activité économique semble avoir touché son point bas en avril, mois plein de confinement dans de nombreux pays, et se reprend désormais progressivement.

Selon Mme Cincotta, la bonne humeur du marché était entretenue par ailleurs par la possible annonce dans la journée par le gouvernement britannique d'un assouplissement de la règle de distanciation sociale de deux mètres, afin de permettre une réouverture prochaine des pubs et restaurants.

LE TOURISME EN HAUSSE. Ces valeurs profitaient de l'espoir des marchés autour d'une reprise économique. La compagnie aérienne EasyJet prenait 1,97% à 813,30 pence et le groupe hôtelier Intercontinental Hotels 3,03% à 3.980,00 pence.

ST. JAMES'S PLACE GRIMPE (+2,04% à 959,40 pence). Le gérant d'actifs a fait part d'une solide collecte en mai qui permettet de faire grossir un peu plus ses actifs sous gestion malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire.

LES SUPERMARCHES A LA PEINE. Ces titres reculaient alors même que leurs ventes ont encore bondi au total de 13,7% lors des 12 semaines achevées mi-juin, selon le cabinet Kantar, qui estime que le marché va ralentir à mesure que les restrictions seront levées. Tesco perdait 0,47% à 232,00 pence et Sainsbury's 1,40% à 203,70 pence.

jbo/oaa