Bourse de Londres : Londres en hausse avant la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse mercredi (+0,34%), avant la conclusion d'une réunion de la banque centrale américaine et sans grande réaction à l'annonce des élections législatives au Royaume-Uni.

A la clôture, l'indice FTSE 100 des principales valeurs a pris 24,52 points à 7.330,78 points.

"Les marchés actions sont calmes avant la Fed", résume David Madden, analyste chez CMC Markets.

Les investisseurs attendent avec impatience le communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed) en début de soirée qui devrait acter d'une légère baisse des taux.

M. Madden estime par ailleurs que les marchés européens prennent quelques bénéfices, ce qui limite leur hausse, "après avoir progressé dans la foulée de l'extension du Brexit" et alors que le Parlement britannique a validé la tenue des élections législatives le 12 décembre.

GLAXOSMITHKLINE DOPE PAR SES PREVISIONS (+2,43% 0 1.782,00 pence). Le groupe pharmaceutique s'est montré plus optimiste pour ses résultats annuels grâce à un solide troisième trimestre du fait de ventes dynamiques de son vaccin contre le zona.

STANDARD CHARTERED GRIMPE (+2,56% à 712,80 pence). La banque, qui réalise l'essentiel de ses activités en Asie, a enregistré un bond de ses bénéfices au troisième trimestre sans souffrir du lourd contexte politique à Hong Kong.

LES VALEURS EXPOSEES AU ROYAUME-UNI RECULENT après avoir profité récemment des nouvelles plus positives sur le Brexit. La banque RBS a perdu 2,51% à 213,70 pence, sa concurrente Lloyds Banking Group 1,13% à 57,60 pence, la chaîne d'habillement Next 2,86% à 6.654,00 pence et le groupe de télévision ITV 1,78% à 132,60 pence.

jbo/FC