Bourse de Londres : Londres en hausse de 0,33% grâce aux matières premières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,33% lundi matin, portée notamment par les valeurs minières et pétrolières après des déclarations de l'Arabie saoudite favorables à une réduction de la production mondiale d'or noir, mais freinée par les cigarettiers.

Vers 09H11 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 23,16 points à 7128.50 points, marquant un rebond après avoir fini la semaine précédente dans le rouge (-0,49%).

La hausse du jour s'expliquait notamment par la bonne orientation des valeurs liées aux matières premières, mais l'indice vedette londonien profitait également d'une faiblesse de la livre favorable aux multinationales, sur fond d'incertitudes persistantes quant à la conclusion d'un accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Lundi, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, a déclaré qu'une analyse technique montrait la nécessité de réduire la production mondiale de pétrole d'un million de barils par jour, afin d'équilibrer le marché.

La veille, M. Faleh avait annoncé lors d'une réunion des pays membres de l'Opep et de ses partenaires que le royaume saoudien allait réduire sa propre production, ce qui entraînera en décembre une diminution des exportations de 500.000 barils par jour par rapport à novembre.

Ces déclarations, qui soutiennent les cours de l'or noir, profitaient aux majors pétrolières: BP prenait 2,21% à 535,50 pence et, dans son sillage, Royal Dutch Shell (action "B") grimpait de 1,97% à 2.511,00 pence.

Au sein de l'indice vedette londonien, les plus fortes hausses étaient enregistrées par les valeurs minières (Rio Tinto +3,66% à 3.990,50 pence et BHP Billiton +3,38% à 1.639,20 pence).

A l'opposé, British Americain Tobacco et Imperial Brands s'effrondraient, cédant respectivement 7,93% à 3.051,50 pence et 2.84% à 2.672,00 pence, après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles la Food and Drug Administration (FDA) voudrait interdire les cigarettes menthol aux Etats-Unis.

mpa/ktr/evs