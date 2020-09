Bourse de Londres : Londres en hausse malgré la suspension des essais d'un vaccin

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,50% mercredi matin, toujours aidée par la baisse de la livre et malgré l'annonce d'une pause dans les essais du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 29,46 points à 5.959,76 points.

Le marché britannique devait composer avec l'annonce dans la nuit par AstraZeneca d'une pause dans les essais cliniques de son vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une maladie "inexpliquée", sans doute un effet secondaire grave.

"Les investisseurs s'inquiètent d'un possible délai dans (la mise au point d'un) vaccin contre le Covid-19", et ses implications pour le secteur du tourisme en première ligne, souligne Naeem Aslam, analyste chez Avatrade, d'autant que le projet d'AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford était l'un des plus prometteurs.

Dans le même temps, la place londonienne faisait preuve de résistance, grâce à la baisse continue de la livre sterling, qui fait les frais des craintes d'un Brexit sans accord compte tenu des difficiles négociations entre le Royaume-Uni et l'UE.

"Il n'y a pas de doute que l'économie britannique va souffrir dans les prochaines années même si nous quittons l'UE avec un accord. Quitter l'UE sans accord sera tout simplement une catastrophe", note M. Aslam.

La faiblesse de la livre profitait paradoxalement au marché boursier en dopant les cours des multinationales qui font commerce dans d'autres devises.

ASTRAZENECA EN FORT BAISSE (-0,99% à 8.265,00 pence). Le laboratoire pharmaceutique était plombé par la suspension des essais cliniques sur son vaccin. Il n'a pas précisé si cela aurait un impact sur la publication des résultats de ces essais, qui étaient attendus d'ici la fin de l'année ou le début de 2021.

LE SECTEUR DU TOURISME SOUFFRE. Ces valeurs seraient les plus pénalisées en cas de retard dans la mise au point d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, seul moyen d'assurer une reprise durable des voyages. Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways, perdait (-4,23% à 199,00 pence) et la chaînes d'hôtels InterContinental Hotels (-2,57% à 4.362,00 pence).

LES MULTINATIONALES EN HAUSSE. Ces entreprises bénéficiaient de la baisse de la livre qui gonfle mécaniquement la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger une fois convertis en devise britannique. Le cigarettier Imperial Brands gagnait 1,58% à 1.347,50 pence et le spécialiste des produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 1,54% à 7.408,00 pence.

jbo/lth