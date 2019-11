Bourse de Londres : Londres en hausse, soutenue par la Chine et les élections

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,95% lundi, soutenue par l'espoir d'une avancée sur le front des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a pris 69,48 points à 7.396,29 points.

"Le sentiment positif (des investisseurs) est stimulé par de possibles concessions chinoises dans les négociations commerciales" avec les Etats-Unis, d'après Chris Beauchamp, analyste du site de courtage en ligne IG.

"Nous avons une très bonne chance de nouer un accord", a déclaré le président Donald Trump vendredi sur Fox News, faisant état d'un accord "potentiellement (dans un horizon) très proche".

"Nous ne voulons pas déclencher une guerre commerciale mais nous n'en avons pas peur", avait tempéré plus tôt le président chinois, soulignant que son pays était prêt à répliquer aux prochaines salves de l'Amérique de Donald Trump.

M. Beauchamp souligne en outre que les sondages continuent à prédire une victoire des Conservateurs aux élections législatives de décembre, face à des travaillistes au programme très à gauche redouté des milieux d'affaires.

- IAG (+1,91% à 565,80 pence) La maison mère de British Airways progressait après des progrès dans les discussions sur les salaires entre la direction de la compagnie aérienne britannique et ses pilotes.

- NATIONAL GRID (+1,32% à 910,40 pence). Le gestionnaire du réseau électrique britannique a confirmé qu'il avait créé des holdings au Luxembourg et à Hong Kong pour protéger ses actifs britanniques d'une potentielle nationalisation en cas de victoire travailliste aux élections de décembre. D'après la presse britannique, SSE (+1,75% à 1.336 pence) a pour sa part transféré ses activités britanniques dans une holding en Suisse pour les mêmes raisons.

- COMMERCES A LA FETE - Selon une statistique du CBI, les ventes de détail se sont stabilisées au Royaume-Uni en novembre après six mois de déclin, sur fond d'optimisme des commerçants pour la saison des Fêtes. Parmi les titres du secteur, Marks and Spencer prenait 4,61% à 200,80 pence, Ocado 1,82% à 1.147 pence et JD Sports Fashion 2,44% à 807 pence.

ved/ktr/nas