Bourse de Londres : Londres en recul

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert mercredi en léger repli après son bond de la veille, et dans un climat d'inquiétude sur la santé de l'économie britannique.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,36% à 6.083,31 points vers 07H50 GMT.

"Le FTSE-100 reste incapable de s'extraire des tréfonds, l'indice reste en baisse de 19% sur l'année" et pâtit "de perspectives médiocres à court terme pour l'économie du Royaume-Uni", estime Richard Hunter, analyste du courtier en ligne Interactive Investor.

Si l'inflation a subi un gros coup de frein en août au Royaume-Uni, à 0,2% contre 1% en juillet, principalement en raison d'un programme gouvernemental de subventions des repas pris dans les restaurants pour dynamiser le secteur, le chômage a commencé à augmenter dans le pays, conséquence du confinement et de l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus.

En outre, avec le programme d' aides à l'emploi gouvernementales et de chômage partiel qui s'achève fin octobre, "la probable progression du chômage à laquelle s'ajoutent les négociations difficiles avec l'Union européenne" sur le Brexit "devraient continuer à garder l'économie britannique sous pression", conclut M. Hunter.

BANCAIRES - La faiblesse de l'inflation et la perspective de nouvelles mesures d'assouplissement quantitatif de la Banque d'Angleterre, dont les taux d'intérêt sont déjà historiquement bas, pesaient sur le secteur. HSBC cédait 1,73% à 317,20 pence et Barclays 1,01% à 101,56 pence.

AERONAUTIQUE - Les actions du secteur étaient malmenées en raison de l'augmentation des contaminations de coronavirus et des restrictions de rassemblements et déplacements qui se multiplient. Le motoriste Rolls-Royce chutait de 5,21% à 192,70 pence, en queue du FTSE-100, et IAG, maison mère de British Airways, perdait 2,25% à 122,40 pence.

