Bourse de Londres : Londres encaisse son pire plongeon depuis 2008

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a encaissé lundi son pire plongeon depuis octobre 2008 et la crise financière, bousculée par l'effondrement des prix de l'or noir et les craintes d'une récession provoquée par les conséquences de l'épidémie de nouveau coronavirus.

L'indice FTSE-100 a dévissé de 7,69%, et de presque 500 points, à 5.965,77 points, plombé notamment par les valeurs pétrolières, bancaires et liées au tourisme.

"Encore une journée qui restera dans les annales", remarque Chris Beauchamp, analyste du courtier en ligne IG, remarquant toutefois que "les pertes dans les actions ont été facilement éclipsées par le drame sur les marchés pétroliers", qui ont dévissé de jusqu'à 30% en début de séance et perdaient encore autour de 20% vers 17H30 GMT.

PETROLIERES Dans ce contexte, les valeurs pétrolières ont subi une saignée, BP dégringolant de 19,48% à 318,20 pence et l'autre major Royal Dutch Shell de 18,23% à 1.304,80 pence. Plus petit et donc moins à même de supporter une telle tempête, Premier Oil s'est écroulé de 57% à 26,21 pence.

MINIERES Les valeurs minières ont également fini en piqué, les menaces sur l'économie mondiale jetant un voile sombre sur les perspectives de demande de matières premières: BHP a dévissé de 16,57% à 1.111,40 pence et Glencore de 12,33% à 152,60 pence.

CARNIVAL Le croisiériste n'en finissait plus de s'enfoncer séance après séance depuis le début de l'épidémie, fondant de 15,54% à 1.673,50 pence lundi. Il a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, tout comme son concurrent TUI (-9% à 484,10 pence lundi).

ved/pcm