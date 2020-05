Bourse de Londres : Londres encouragée par le redémarrage des économies

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait du terrain jeudi en début de séance (+0,48%), portée comme ces derniers jours par les espoirs entourant le redémarrage des économies après les confinements.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 29,62 points à 6.173,87 points.

Le marché gardait le cap après avoir terminé en hausse de plus de 1% lors de chacune des deux dernières séances.

"L'optimisme sur la réouverture des économies une fois encore prend le dessus sur la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine concernant Hong Kong", résume Fiona Cincotta, analyste chez Gain Capital.

La plupart des pays en Europe ont engagé des déconfinements progressifs. Le Royaume-Uni lui va autoriser la réouverture de nombreux commerces en juin.

"Les marchés boursiers misent sur le fait que les consommateurs vont sortir de cette période de confinement avec un désir accru de dépenses, pour compenser les mois passés à la maison", selon Mme Cincotta.

Mais cette conviction des marchés "part du principe que les consommateurs seront assez confiants dans leurs finances pour continuer à dépenser", prévient-elle.

Les investisseurs surveillaient par ailleurs, sans trop sans inquiéter pour l'heure, l'évolution des relations sino-américaines.

Les Etats-Unis ont formellement conclu mercredi que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise par la Chine, ouvrant la voie à de possibles représailles commerciales.

EASYJET GRIMPE (+6,69% à 756,00 pence). La compagnie aérienne bondit en Bourse depuis plusieurs jours grâce aux espoirs de réouverture des frontières et de reprise du tourisme. Elle a annoncé en outre la suppression de 4.500 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs en raison de l'impact de la pandémie.

CINEWORLD S'ENVOLE (+28,08% à 98,98 pence). La chaîne de salles de cinéma, cotée en dehors du FTSE-100, prévoit une réouverture courant juillet, après de longues semaines d'inactivité. Elle a également trouvé un accord avec ses créanciers pour renforcer ses liquidités et tenir bon même si les salles devaient rester fermées jusqu'à la fin de l'année.

LES BANQUES EN HAUSSE. La reprise de l'activité permettrait d'éviter de trop gros dégâts sur l'économie et de limiter les risques de non remboursement des prêts auprès de leurs clients. Barclays gagnait 2,47% à 122,80 pence et Lloyds Banking Group 2,62% à 32,65 pence.

jbo/evs