Bourse de Londres : Londres entravée par la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,38% mardi matin, pénalisée par la fermeté de la livre sterling après une nouvelle défaite au Parlement de Boris Johnson sur la tenue d'élections anticipées.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 27,49 points à 7.208,32 points.

Le marché britannique reculait au lendemain du revers subi par le Premier ministre britannique après que le Parlement, suspendu désormais pour cinq semaines, a voté contre son idée d'organiser des élections législatives anticipées.

Cette défaite "signifie que des élections avant le 31 octobre (date du Brexit, ndlr) sont exclues" et "il semble improbable que l'hypothèse d'un Brexit sans accord se renforce d'ici le 14 octobre", date du retour du Parlement, souligne Neil Wilson, analyste de Markets.com.

La livre profitait de ce répit temporaire et progressait face au dollar, ce qui entravait toutefois le marché boursier britannique qui compte de nombreuses multinationales sensibles à l'évolution de la devise.

LES MULTINATIONALES TRINQUENT. L'appréciation de la livre rogne la valeur de leurs résultats obtenus dans d'autres devises quand elles en convertissent le montant en devise britannique. Le spécialiste des services de restauration Compass perdait 1,87% à 1.997,00 pence, le cigarettier Imperial Brands 1,40% à 2.106,00 pence, le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca 1,71% à 2.248,00 pence et le fabricant de spiritueux Diageo 0,92% à 3.346,50 pence.

LES VALEURS EXPOSEES A L'ECONOMIE BRITANNIQUE GRIMPENT. Ces entreprises profitaient d'un apaisement des tensions autour du Brexit et d'un chiffre de croissance britannique pour juillet publié la veille et meilleur que prévu. La banque RBS gagnait 2,31% à 197,25 pence et le groupe de construction Taylor Wimpey 1,07% à 151,20 pence.

JD SPORTS SPRINTE (+4,55% à 661,40 pence). Le détaillant d'articles de sport a publié des résultats en hausse pour les six mois achevés début août en dépit d'un contexte difficile pour le commerce de détail au Royaume-Uni.

jbo/lth