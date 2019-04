Londres envisage de demander un long report de la date du Brexit

LONDRES, 4 avril (Reuters) - Le Royaume-Uni pourrait demander à l'Union européenne de lui accorder un long report de la date du Brexit, avec la possibilité que le divorce devienne effectif dès que l'Accord de retrait aura été approuvé par la Chambre des communes, a laissé entendre mercredi soir le ministre des Finances Philip Hammond.

Plus tôt dans la journée, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait prévenu que l'UE n'accorderait pas de délai supplémentaire pour la date du Brexit si le Parlement britannique ne ratifiait pas d'ici le 12 avril l'Accord de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles.

Le vice-président de la Commission a lui estimé que l'UE ne pouvait pas perpétuellement reporter de deux semaines la date du Brexit. "Le Parlement britannique doit prendre une décision maintenant et dire enfin ce que veut Londres (...) L'UE a ses limites, et nous les avons atteintes", dit Frans Timmermans dans un entretien au journal allemand Die Welt à paraître jeudi.

D'après The Sun, la Première ministre britannique Theresa May va demander la semaine prochaine aux chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Bruxelles un délai de neuf mois supplémentaires.

Cette requête pourrait provoquer, à Londres, la démission de nombreux membres du gouvernement britannique, ajoute le journal.

Philip Hammond a déclaré mercredi soir qu'il n'y aurait probablement pas de nouveau vote de l'Accord de retrait à la Chambre des communes avant le Conseil européen extraordinaire convoqué pour mercredi prochain, le 10 avril.

"Ce qui est important désormais, c'est qu'avec l'éventuel délai que nous pourrions obtenir de l'UE, nous avons la certitude absolue que dès que l'accord sera validé, nous pourrons mettre fin à ce délai supplémentaire", a-t-il dit dans un entretien accordé à la chaîne de télévision.

"Donc il s'agit là moins de la durée du report que du mécanisme permettant d'y mettre fin une fois l'accord validé. C'est notre attente", a insisté le ministre britannique.

La Chambre des communes a adopté mercredi soir un amendement demandant à Theresa May d'obtenir un report du Brexit afin d'éviter le risque d'une sortie de l'Union européenne sans accord au 12 avril.

La date du Brexit, qui initialement était fixée au 29 mars au soir, a été reportée au 12 avril par l'UE au cas où les députés rejetteraient de nouveau l'Accord de retrait, ce qui a été le cas vendredi dernier.

Aucun délai précis n'est mentionné dans l'amendement voté aux Communes mercredi soir, qui prévoit que May devra solliciter l'aval du Parlement sur les contours d'un éventuel nouveau report et autoriser les députés à proposer un autre calendrier. (Costas Pitas; Jean Terzian pour le service français)