Bourse de Londres : Londres espère encore un plan de relance américain

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse de 0,19% jeudi dans les premiers échanges, espérant toujours un prochain plan de relance aux Etats-Unis pour aider une économique affaiblie par la résurgence du virus.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 11,36 points à 5.957,61 points.

Le marché britannique évolue depuis quelques jours au diapason des annonces contradictoires du président Donald Trump, qui a annoncé la fin des discussions avec les démocrates sur un plan d'aide, avant de revenir en partie sur ses propos en appelant le Congrès à passer "immédiatement" de nouvelles mesures pour prolonger les aides aux salariés du secteur aérien et aux petites entreprises.

"Après un peu de rétro-pédalage, il semble que des mesures plus modestes et plus ciblées puissent être mises en place", souligne Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Selon elle, "les marchés s'attendent désormais à ce qu'une aide arrive sans tarder et cela nourrit la hausse".

Les investisseurs surveillaient toujours par ailleurs la progression de l'épidémie en Europe et notamment au Royaume-Uni avec de nouvelles restrictions attendues dans le nord de l'Angleterre, au risque de fragiliser un peu plus la reprise économique.

EASYJET RECULE (-1,38% à 516,20 pence). La compagnie aérienne va subir la première perte annuelle de son histoire lors de l'exercice 2019-2020, mais estime que le quatrième trimestre sera moins mauvais que le troisième. Elle s'attend en outre à des mois difficiles entre octobre et décembre du fait des restrictions pour combattre le virus.

GVC GRIMPE (+7,09% à 1.126,00 pence). Le groupe de paris a vu son activité bondir entre juillet et septembre, avec des volumes dans les jeux en ligne supérieurs aux niveaux d'avant la crise sanitaire. Il se permet même de relever ses prévisions de rentabilité pour 2020.

LA CONSTRUCTION GRIMPE. Ces valeurs profitaient d'un indicateur montrant que les prix immobiliers ont atteint un plus haut en 18 mois au Royaume-Uni en septembre, grâce à un rattrapage des transactions retardées par la pandémie et au souhait de certains Britanniques de changer de résidence après le confinement. Persimmon prenait 0,57% à 2.630,00 pence et Taylor Wimpey 1,33% à 117,85 pence.

