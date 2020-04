Bourse de Londres : Londres espère un recul de la pandémie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé sur un bond de 3,08% lundi, dans un marché espérant un ralentissement de la pandémie de coronavirus en Europe.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 166,89 points, à 5.582,39 points.

Les marchés ont été soutenus par "le fait que des discussions ont lieu sur la réouverture des économies" et "les chiffres d'Italie, d'Espagne, de Belgique et même de New York font espérer que des pays passent le pic", résume Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Selon lui, les investisseurs sont poussés à passer à l'achat pour ne pas rater le rebond du marché s'il se confirme et malgré les multiples indicateurs confirmant une forte récession dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni.

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION GRIMPE. Ces valeurs auraient parmi le plus à gagner d'un assouplissement du confinement et d'une reprise de l'économie. "Même si la demande mettra du temps à repartir, ces titres avaient peut-être intégré trop de mauvaises nouvelles", selon M. Beauchamp. Persimmon a pris 12,60% à 1.827,00 pence et Taylor Wimpey 15,27% à 117,00 pence.

ROLLS-ROYCE BONDIT (+18,32% à 297,70 pence). Le motoriste a annulé son dividende et s'attend à ce que la pandémie de Covid-19 ait un impact important sur ses résultats mais affiche de solides liquidités.

LES VALEURS PETROLIERES EN ORDRE DISPERSE sur fond de net recul des cours du brut après le report d'une réunion de l'Opep+ censée rééquilibrer le marché. BP a perdu 0,43% à 335,85 pence mais Royal Dutch Shell a pris 1,27% à 1.436,40 pence.

jbo/cj