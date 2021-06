Londres et l'UE doivent trouver une solution au protocole nord-irlandais, dit Johnson à Macron

LONDRES, 7 juin (Reuters) - Le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent trouver une solution au protocole nord-irlandais destiné à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, a déclaré lundi le Premier ministre britannique lors d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron.

Après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne en début d'année, des contrôles douaniers ont été instaurés sur certaines marchandises expédiées de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, conformément aux dispositions prévues par l'accord sur le Brexit.

Ces contrôles ont cependant contribué à raviver les tensions entre les différentes communautés de l'île, les unionistes refusant tout différence de traitement avec le reste du Royaume-Uni.

Afin d'éviter des problèmes d'approvisionnement en Irlande du Nord, le gouvernement de Boris Johnson a décidé en mars de prolonger jusqu'en octobre un moratoire sur ces contrôles douaniers. L'Union européenne a dénoncé une initiative unilatérale contraire à l'accord de Brexit et des discussions ont été engagées entre les deux parties.

"S'agissant du protocole d'Irlande du Nord, le Premier ministre a souligné que le Royaume-Uni et l'UE avaient la responsabilité de trouver des solutions pour résoudre les problèmes liés à ce protocole", a déclaré un porte-parole de Johnson après une discussion téléphonique entre les deux dirigeants en préparation du sommet du G7 qui se déroulera sous la présidence britannique.

Ce porte-parole a ajouté que les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour éviter toute nouvelle escalade sur le dossier de la pêche.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a envoyé deux navires de patrouille de la Navy au large de l'île anglo-normande de Jersey, dans la Manche, sur fond de tensions avec Paris, marquées notamment par une manifestation de pêcheurs français, qui menaçaient de bloquer le port.

Dans un communiqué, l'Elysée a fait savoir que le président Emmanuel Macron avait évoqué "la nécessité de délivrer les licences de pêche qui ne l'ont toujours pas été, ainsi que la situation spécifique de Jersey".

La présidence a également indiqué qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson avaient discuté du déploiement de la vaccination dans le monde, du renforcement des capacités de production de vaccins sur tous les continents et de la reprise économique mondiale et en particulier en Afrique. (Andrew MacAskill; avec Michel Rose à Paris, version française Claude Chendjou et Blandine Hénault)