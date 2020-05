Bourse de Londres : Londres faiblit après trois jours de hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres débutait la séance en baisse de 0,58% vendredi, après trois jours de hausse, dans un marché sur ses gardes en raison des tensions sino-américaines concernant Hong Kong.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 36,31 points à 6.182,48 points.

Le marché britannique temporisait après avoir été encouragé depuis le début de la semaine par le reflux de la pandémie et le redémarrage des économies.

"L'optimisme à l'égard de la réouverture a relégué au second plan les tensions sino-américaines au cours de la semaine malgré des signes montrant une détérioration de la relation entre les deux pays", note Fiona Cincotta, analyste chez Gain Capital.

"Toutefois, les tensions étant désormais très vives, les investisseurs ne peuvent plus les ignorer", selon elle.

Les marchés attendaient en particulier une conférence de presse du président américain Donald Trump dans la journée consacrée à la Chine.

Mercredi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait affirmé que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise vis-à-vis de Pékin et ne pouvait donc continuer à bénéficier de privilèges commerciaux avec les Etats-Unis.

LES VALEURS EXPOSÉES A L'ASIE SOUFFRENT. Le contexte géopolitique pesait sur ces titres qui sont particulièrement présents à Hong Kong et dont les affaires dans la région pourraient être perturbées. La banque HSBC perdait 1,97% à 376,77 pence et sa concurrente Standard Chartered 0,89% à 388,60 pence, l'assureur Prudential 0,92% à 1.072,50 pence et le groupe de luxe Burberry 2,49% à 1.544,00 pence.

LE TOURISME EN BAISSE. Ces valeurs subissaient des prises de bénéfices après s'être envolées ces derniers jours du fait des espoirs entourant la réouverture des économies avant les vacances d'été. La compagnie aérienne EasyJet perdait 1,08% à 732,00 pence et le groupe hôtelier Intercontinental Hotels 1,82% à 3.994,00 pence.

FLUTTER ENTERTAINMENT BAISSE (-0,14% à 10.585,000 pence). Le groupe de paris a levé plus de 800 millions de livres de capital afin de renforcer ses finances et d'investir notamment aux Etats-Unis.

