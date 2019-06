Bourse de Londres : Londres faiblit et perd 0,15%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait 0,15% mardi en début de séance, entraînée par la baisse du secteur technologique à Wall Street, un repli des cours du pétrole et les tensions commerciales autour des Etats-Unis.

Vers 08H10 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 11,07 points à 7.173,73 points.

"Cette ouverture négative intervient après une baisse des marchés asiatiques dans le sillage de Wall Street plombé par le secteur technologique", a expliqué Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.

La maison mère de Google, Alphabet, et Facebook ont chuté lundi à Wall Street après la publication d'informations évoquant de possibles enquêtes des autorités américaines de la concurrence vis-à-vis des géants américains de l'internet.

M. van Dulken a aussi évoqué des interrogations persistantes "autour de l'état de l'économie mondiale et des tensions commerciales".

Parmi les principales baisses du début de séance figurait le fabricant de semi-conducteurs Micro Focus International (-2,60% à 1.832,60 pence). Le groupe de services aux entreprises Sage était aussi mal orienté (-2,77%) tout comme les supermarchés en ligne Ocado (-2,90% à 1.137,50 pence).

La pire chute de la matinée était subie par le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown (-5,34% à 2.109 pence). Il pâtissait d'une certaine inquiétude d'investisseurs vis-à-vis du secteur après l'annonce de la suspension des versements du fonds Woodford Equity Income, tenu par une figure de la finance britannique.

Les major pétrolières perdaient du terrain de leur côté à cause d'un repli des cours du brut: BP baissait (-0,46% à 541,50 pence), tout comme Royal Dutch Shell (action "B", -0,88% à 2.465,50 pence) qui a pourtant annoncé vouloir redistribuer 125 milliards de dollars à ses actionnaires entre 2021 et 2025 sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

En revanche, les groupes aériens profitaient du repli des cours pétroliers, tant EasyJet (+3,37% à 883,60 pence) que IAG (+2,16% à 458,80 pence).

pn/jbo/ved