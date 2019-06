Bourse de Londres : Londres fait du surplace avant le G20

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait proche de l'équilibre jeudi (-0,01%), restant sur ses gardes avant des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine lors du G20 à Japon en fin de semaine.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 0,48 point à 7.415,85 points.

Tous les regards étaient tournés vers la réunion du G20 qui débute vendredi à Osaka et dont le point d'orgue sera une rencontre samedi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS, "les investisseurs espèrent des avancées significatives durant le week-end" sur le dossier des tensions commerciales qui pèsent sur la croissance mondiale et empoisonnent les marchés depuis des mois.

"Il est important de noter que les chances d'un accord commercial restent faibles", prévient pour sa part Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Sur le plan des valeurs, le groupe de magasins de bricolage Kingfisher était recherché (+2,67% à 211,30 pence) après avoir annoncé l'arrivé prochaine d'un nouveau directeur général, Thierry Garnier, l'un des hauts responsables du géant français de la distribution Carrefour.

Les valeurs minières étaient en hausse, signe d'un certain optimisme sur le commerce alors que ce secteur est très dépendant de la conjoncture mondiale. Anglo American prenait 0,57% à 2.208,00 pence, Antofagasta 0,93% à 914,80 pence, BHP 0,80% à 2.022,50 pence et Rio Tinto 1,08% à 4.880,00 pence.

Enfin, parmi les titres en baisse, figuraient le fabricant de spiritueux Diageo (-0,87% à 3.359,00 pence), le groupe pharmaceutique GSK (-1,25% à 1.567,40 pence), l'agence immobilière Rightmove (-1,93% à 543,30 pence) et le fabricant de semi-conducteurs Micro Focus (-0,85% à 2.038,00 pence).

jbo/ved