Bourse de Londres : Londres finit en baisse de 0,44% à cause de l'Italie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en baisse de 0,44%, inquiète de la crise politique en Italie dans un contexte déjà miné par les tensions commerciales sino-américaines.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 32,05 points pour terminer à 7.253,85 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 2,07%.

"L'incertitude politique a secoué les marchés actions", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

LES BANQUES PLOMBEES PAR L'ITALIE. Elles ont souffert de la nouvelle crise politique dans ce pays, qui fait craindre de possibles tensions sur les marchés en zone euro et a fait chuter les titres des banques à la Bourse de Milan. Parmi les banques britanniques victimes ont figuré HSBC (-1,94% à 622 pence), Barclays (-1,48% à 143,76 pence) et RBS (-1,40% à 204,60 pence).

EVRAZ S'ENFONCE (-8,87% à 562,80). La compagnie minière et sidérurgique a pâti d'une note de la banque d'affaires JP Morgan Cazenove qui a renouvelé son indication de "sous-pondérer" pour l'action Evraz.

LES AUTRES MINIERES DANS LE ROUGE AUSSI. Les compagnies commerçant les métaux industriels ont pâti d'un repli des cours de ces matières premières, sur fond de tensions commerciales: Antofagasta (-4,65% à 829,20 pence), Rio Tinto (-2,45% à 4.056 pence) et BHP (-1,80% à 1.802 pence).

WPP TIRE SON EPINGLE DU JEU (+7,21% à 981 pence). Le groupe publicitaire a enregistré de loin la plus forte progression de la séance. Le géant britannique a rassuré les investisseurs en publiant des ventes semestrielles moins mauvaises que redouté, malgré un marché difficile aux Etats-Unis.

LES VALEURS LIEES A LA LIVRE RESISTENT. L'annonce d'une baisse du PIB britannique de 0,2% au deuxième trimestre a fait encore reculer la livre sterling, à son plus bas niveau depuis deux ans face à l'euro et en deux ans et demi au dollar. Or cette évolution monétaire permet aux multinationales britanniques de percevoir davantage de revenus de l'étranger, lorsqu'elles en convertissent le montant en livres: les groupes Compass (+0,73% à 2.064 pence) et Diageo (+0,68% à 3.385 pence) en ont profité.

pn/ktr/alb