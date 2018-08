Bourse de Londres : Londres finit en baisse de 0,62%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé jeudi en baisse de 0,62%, affectée par la remontée de la livre la veille après des propos positifs du négociateur européen Michel Barnier sur la possibilité d'un accord sur le Brexit.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 47,18 points pour terminer à 7.516,03 points.

"Le marché britannique s'est focalisé sur des questions intérieures: le regain d'optimisme pour les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni ont soutenu la livre sterling et entraîné un repli du FTSE", a expliqué Joshua Mahony, analyste chez IG.

Même si la livre a cédé jeudi un peu du terrain gagné mercredi, elle restait bien plus vigoureuse qu'en début de semaine face au dollar. Or, une livre plus forte réduit mécaniquement la valeur des revenus des multinationales britanniques à l'étranger, lorsqu'elles en convertissent le montant en livres sterling.

Parmi les grandes sociétés britanniques tournées vers l'étranger, le géant de la publicité WPP a perdu 1,46% à 1.278 pence, le cigarettier British American Tobacco 1,52% à 3.778,50 pence, le groupe de magasins de bricolage Kingfisher 1,65% à 274,50 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,55% à 932,40 pence.

Les valeurs minières ont aussi tiré la cote vers le bas, du fait d'un repli des cours des métaux industriels: la compagnie BHP Billiton s'est enfoncée de 1,77% à 1.666,20 pence, Anglo American de 1,33% à 1.575,40 pence et Rio Tinto de 1,07% à 3.687,50 pence. Le spécialiste de l'or Fresnillo a de son côté fait les frais du recul des cours du métal jaune, cédant 3,04% à 906,20 pence.

Parmi les actions bien orientées dans la journée a figuré au contraire celle du groupe d'énergie SSE, qui a gagné 0,24% à 1.253,50 pence. Il a reçu un feu vert provisoire de l'Autorité britannique de la concurrence à la fusion de ses activités envers les particuliers avec celles de Npower, filiale de l'allemand Innogy.

En tête de liste a figuré le commerçant en ligne Ocado, qui est monté de 1,69% à 1.080,50 pence.

pn/js/bh