Bourse de Londres : Londres finit en baisse de 2,75%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en nette baisse jeudi, minée par les suppressions d'emplois pires qu'attendu aux Etats-Unis et les craintes sur l'ampleur de l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a reculé de 2,75% à 5.741,54 points.

"La publication des inscriptions américaines au chômage avec des chiffres pires qu'attendu" et "la rhétorique de plus en plus hostile des Etats-Unis envers la Chine" ont incité les investisseurs à se délester d'actions considérées comme risquées, estime Fawad Razaqzada, analyste de Think Markets.

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il ne souhaitait pas, "pour le moment", parler à son homologue chinois Xi Jinping, se disant "très déçu" par l'attitude de Pékin face au coronavirus.

Interrogé sur les différentes mesures de rétorsion qu'il pourrait envisager, il a menacé: "nous pourrions rompre toute relation".

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine passée, signe que la pandémie de nouveau coronavirus continue ses ravages sur l'emploi.

Mercredi, le patron de la Réserve fédérale Jerome Powell, avait déjà prévenu que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être "durables", avec des conséquences craintes sur l'activité dans le reste du monde.

ASSUREURS La pandémie de coronavirus va coûter plus de 200 milliards de dollars aux assureurs en 2020, ce qui en fera l'un des événements les plus coûteux de l'histoire du secteur, aux côtés de l'ouragan Katrina ou des attentats du 11 septembre. Aviva a perdu 1,61% à 231,60 pence et Prudential 5,32% à 1.033,00 pence.

HARGREAVES LANSDOWN (-1,38%% à 1.570,00 pence). Le groupe de services financiers a engrangé de nombreux nouveaux clients au cours des quatre premiers mois de 2020, en particulier après la chute des marchés en mars qui a poussé des investisseurs à repasser à l'achat pour profiter des cours devenus attractifs.

ved/lth